И. Шуневич: Все офицеры доработают до пенсии

28 Февраля 2017 19:03

Все офицеры доработают до пенсии, но сокращение штата МВД, безусловно, состоится.

Это одно из важных заявлений, которые сделал сегодня министр внутренних дел Игорь Шуневич. В процессе модернизации ведомства оптимизация коснется всех подразделений, должностей и функций - в первую очередь центрального аппарата, там сократят около 10% личного состава. Несмотря на общее снижение уровня преступности, в МВД обеспокоены ухудшением криминогенной ситуации на периферии. Глава ведомства предложил ограничить продажу спиртных напитков - это касается времени и мест реализации. Тем временем Министерство внутренних дел, по мнению министра, должно стать более профессиональным, в чем и заключается основная цель оптимизации структуры.

Сэкономленные средства МВД планирует направить на модернизацию материально-технической базы. К примеру, в текущем году все подразделения ГУВД Минска будут оснащены видеорегистраторами. Особое внимание - службам борьбы с преступностью в сфере высоких технологий. Как заявил Игорь Шуневич, в МВД учтены все возможные угрозы, которые могут исходить от преступников в сфере IT.