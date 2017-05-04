Гуманитарную помощь Украине доставят автомобили белорусских спасателей

5 Мая 2017 15:00

Беларусь окажет гуманитарную помощь Украине. Об этом сообщил Президент страны Александр Лукашенко еще 26 апреля во время встречи с Петром Порошенко. Доставку груза, согласно постановлению Совмина, организует МЧС, а ряд компаний страны предоставит товар. Привезут помощь в Киев автомобили белорусских спасателей. При содействии МИДа, гуманитарную помощь передадут миссии Международного Красного Креста. После распределят среди пострадавшего населения в результате конфликта на востоке Украины. Средства для благотворительной миссии выделяет Минфин из республиканского бюджета. Общая сумма груза составит более ста тысяч рублей.

Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Беларуси: "Это товары действительно самой первой необходимости. Продукты питания, мясные консервы, крупа, сахар, растительное масло, средства гигиены. Разумеется, мы находимся в тесном контакте с предприятиями, которые будут отгружать товары. Часть ценностей будут из государственного материального резерва. Мы, конечно же, находимся в контакте и с пограничными, и таможенными службами для того, чтобы обеспечить максимально быструю доставку груза".

У МЧС Беларуси достаточно обширный опыт в оказании гуманитарной помощи, за последние 18 лет проведено около 40 операций. Украине помощь будет оказана впервые.