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Гуляния в новогоднюю ночь развернутся почти на 30 открытых площадках Минска
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29 Декабря 2016 12:02

Гуляния в новогоднюю ночь развернутся почти на 30 открытых площадках Минска

Главной станет территория у Дворца спорта. Там с 11 вечера и до 4 утра пройдет концерт "С Новым годом, столица!" Фейерверк прогремит в половину второго ночи и продлится 12 минут, он будет хорошо виден со стороны улицы Сторожевской, Троицкого предместья, проспекта Победителей. А 1 января здесь же запланирована программа "Новогодняя волшебная ночь".  Культурно-развлекательные мероприятия пройдут и во всех районах Минска.

 

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