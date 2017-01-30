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Грязные интриги или чистый спорт сегодня в ток-шоу "Форум"
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30 Января 2017 07:09

Грязные интриги или чистый спорт сегодня в ток-шоу "Форум"

Казнить нельзя, помиловать. Спортивный арбитражный суд в Лозанне расставил знаки препинания в деле об обвинениях белорусских гребцов в употреблении мельдония, постановив дисквалификацию спортсменов отменить. То, в чем белорусы никогда и не сомневались, наконец, приобрело юридическую силу. Но кто ответит за упущенные медали Олимпиады в Рио, и место ли грязным интригам в борьбе за чистый спорт? Подробности сегодня вечером, в ток-шоу "Форум"

  

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