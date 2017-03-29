Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Громкий коррупционный скандал в Могилеве
Общество
RSS
Громкий коррупционный скандал в Могилеве
Скачать Поделиться

29 Марта 2017 15:15

Громкий коррупционный скандал в Могилеве

По подозрению в получении взятки задержана начальник управления торговли Могилевского горисполкома. Следствием установлено, что руководитель неоднократно устраивала поборы, фактически обложив в том числе и предпринимателей своего рода данью - принимала в качестве подарков элитный алкоголь и продукты питания. За действиями чиновника долгое время в кабинете велось видеонаблюдение.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы.

  

Другие новости

Долгая стройка в Миорах 29.03.2017 16:00 / Общество Долгая стройка в Миорах

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =