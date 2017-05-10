11 Мая 2017 09:10

Начало туристического сезона уже ознаменовалось новым рекордом. Гродно и окрестности в первые майские выходные посетили около 3-х тысяч иностранцев. Причем почти две трети воспользовались правом безвизового въезда на территорию парка "Августовский канал", который также распространяется и на областной центр с его окрестностями.