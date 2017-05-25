Гран-при Международного конкурса педагогического мастерства в Калининграде завоевала педагог минской гимназии

22 Мая 2017 21:32

Гран-при пятого Международного конкурса педагогического мастерства в Калининграде завоевала педагог минской гимназии. В этом году за право быть лучшим среди преподавателей начальных классов претендовали участники из Германии, Армении, Казахстана, России, США и Монголии. О престижном конкурсе и о деле жизни белорусского учителя репортаж Татьяны Король.

Такая детская правда о своем учителе лучше любых наград и званий говорит о педагоге. Наталья Трухан с детства мечтала стать именно наставником. Признается: что в это слово вкладывает особенный смысл - нужно преподавать так, чтобы ребенок доверял вам свои личные секреты и вне уроков. 23 года работы - это поиск своих методик и подходов к ученикам - итог высшая категория, признание коллег и родителей, а теперь еще и победы на международных педагогических конкурсах.

Наталья Трухан, учительница гимназии № 1 г. Минска:

"Желание стать учителем у меня появилось, наверное, с класса пятого. Уже дома родители отмечали и всегда мне напоминают, что у меня было желание сделать свои маленькие тетрадочки, писать с ошибками, а затем брать красную ручку и исправлять".

Свою последнюю самую ценную победу - Янтарную сову - Наталья привезла из Калининграда. В этом году в V Международном конкурсе педагогического мастерства соревновался 21 педагог из Литвы, Польши, Армении, Казахстана, Америки, Монголии и Германии. Но Гран-при все же улетел в Беларусь.

Конкурс проходит в два этапа: первый - заочный, учителя высылают свои разработки-методики в качестве заявки специальной комиссии, обязательное условие - наличие сайта-блога класса. Второй этап - финальный: за 15 минут педагогу-конкурсанту необходимо презентовать жюри, как работают его инновации на практике.

Победной оказалась технология визуализации знаний. По словам психологов, 80% школьников воспринимают информацию с помощью зрения. Поэтому Наталья Трухан придумала так называемую интеллект-карту. При ее составлении работают оба полушария головного мозга. К слову такая таблица позволяет заменить текст в 60 страниц. Учитель выбирает главную тему, а ученик как бы ее поясняет, подкрепляя все это картинками и подходящими к теме словами. Итог такой инновации - предметный материал школьники воспринимают проще, а главное, запоминают в несколько раз быстрее.

Наталья Бушная, директор гимназии № 1 г. Минска:

"Участие в любом конкурсе мы рассматриваем как возможность роста профессиональной компетентности педагога, и вот тот конкурс, который проходил в Калининграде, связан с применением новых технологий педагогических. Для того, чтобы отвечать вызовам нашего времени, педагог очень много должен работать, тогда будут достижения и у наших учащихся".

Конечно, достижения - это победы на олимпиадах и конкурсах, участие в международных проектах. Но, по словам педагога Натальи Трухан, видеть в горящих глазах учеников на уроке желание понять то, что говорит учитель, должно стать в первую очередь личным достижением для каждого наставника.