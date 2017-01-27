27 Января 2017 21:31

Новейшие средства радиолокации, беспилотные авиационные комплексы, модернизированная экипировка солдат и уникальные средства связи. Государственный военно-промышленный комитет подвел итоги 2016 года и поделился планами на нынешний. На выставке продукции военного и двойного назначения свои разработки продемонстрировали 13 организаций, входящих в состав ведомства. Всего более 40 экспонатов. Среди них - радиолокационная станция "Восток 3Д", которая является полностью белорусской разработкой и способна заменить все известные аналогичные установки. Также продемонстрировали на выставке усовершенствованную экипировку солдат будущего и уникальный полевой IP-телефон.

Сергей Гурулев, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси: "Мы имеем в задачах "Полонез" довести до 300 км. У нас есть план, есть график. И локализация, это очень важно до 85%. Это первое. Второе, в этом году будем испытывать свой доморощенный произведенный гранатомет, противотанковый ракетный комплекс. Это то, что касается наземных систем поражения. Мы разработали и приступаем к серийному производству легкобронированных машин различного предназначения и класса радиолокационного, разведывательного, огневые, санитарные".

В ближайшее время большинство представленных на выставке разработок будут приняты на вооружение, и не только в белорусской армии. Некоторые новейшие экспонаты отечественного военпрома ждут спецподразделения России и ближнего зарубежья.