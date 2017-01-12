Госкомимущество Беларуси опубликовал кадастровую стоимость земель сельхозназначения

11 Января 2017 18:40

Об этом заявили на презентации обновленного регистра. Инфоресурс выполнен в виде карты - найти кадастровую стоимость участка, можно выбрав его на рисунке. Новый технический алгоритм поиска позволяет быстрее найти и архивные данные по дате.

Дмитрий Ритвинский, начальник управления Национального кадастрового агентства: "Это один из государственных базовых ресурсов Республики Беларусь. Две категории пользователей. Это юридические лица и физические, но являющиеся либо собственниками земельных участков, либо налогоплательщиками земельного налога. Либо люди, которые интересуются, каковы могут быть налоговые платежи, арендная плата. К ресурсу стучатся и получают информацию субъекты из различных стран мира. В том числе дальнее зарубежье, Австралия".

Прогнозируют, что количество обращений граждан в организации по госрегистрации и земельному кадастру сократится на 20 процентов. Ежегодно его услугами пользуются 400 тысяч пользователей.