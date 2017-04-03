Гости и участники Евроигр-2019 смогут приехать в Беларусь без виз

3 Апреля 2017 15:03

Об этом сегодня заявил министр спорта и туризма. Кроме того, Александр Шамко подчеркнул, что только в этом году в нашей стране пройдет более 80 международных спортивных событий. И все благодаря введению безвизового режима.

На данный момент Беларусь посетили около 8 тысяч иностранцев без отметки в паспорте. Также нововведение привлекает и бизнесменов. По словам Александра Шамко, уровень деловой активности в стране заметно увеличился.

Александр Шамко, Министр спорта и туризма Беларуси: "Туризм - это экономическая составляющая нашей страны, это возможность проведения различных бизнес-форумов, а соответственно получение инвестиций и прочих возможностей. Поэтому развитие туризма, создание условий является важным потенциалом нашей страны и в росте экономики. В нашей стране есть что посмотреть, агроэкоусадьбы стали уже таким брендом в нашей стране. У нас много мест исторических, которые притягивают сюда туристов".

Также сегодня представители министерства сообщили, что к концу года будут внесены изменения в указ о пятидневном безвизовом режиме.

Сроки пребывания иностранцев, прилетающих в Беларусь через Национальный аэропорт, будут увеличены. На сколько - пока не известно. Кроме того, рассматривается возможность отмены виз для посещения Бреста туристам, следующим в Беловежскую пущу через наземный пункт пропуска. Для экскурсии в сам заповедник, напомним, визы не нужны с 15-го года.