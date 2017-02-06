Гостем онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании сегодня станет представитель Минздрава

7 Февраля 2017 07:13

В сезон простудных заболеваний гостем онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании станет представитель Минздрава. Елена Богдан расскажет все об аналогах дорогих лекарств. Почему участились случаи аллергии на антибиотики? И что делать в такой ситуации. Свои вопросы можно задать уже сейчас. Ответы читайте после полудня на tvr.by.