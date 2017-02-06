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Гостем онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании сегодня станет представитель Минздрава
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7 Февраля 2017 07:13

Гостем онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании сегодня станет представитель Минздрава

В сезон простудных заболеваний гостем онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании станет представитель Минздрава. Елена Богдан расскажет все об аналогах дорогих лекарств. Почему участились случаи аллергии на антибиотики? И что делать в такой ситуации. Свои вопросы можно задать уже сейчас. Ответы читайте после полудня на tvr.by.

  

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