Гость в студии - Министр образования Игорь Карпенко

15 Января 2017 21:11

На этой неделе Глава государства подписал указ, изменяющий правила приема в вузы и ссузы. Теперь абитуриентам можно сдавать 4 теста вместо 3, а сертификаты централизованного тестирования будут действительны два года, также появятся 3 резервных дня. Есть в новом документе и еще несколько важных изменений.

О них поговорим с Министром образования Игорем Карпенко. Он в нашей студии (видео).



На этой неделе прессу облетела новость: белорусы - в топ-10 крупнейшей мировой выставки электроники. В Лас-Вегасе завершилась СES-2017, там свои умные гаджеты представили почти все инновационные компании мира. Это расчески с Wi-FI, тостеры, ноутбуки с тремя экранами. Традиционно здесь презентуют новые смартфоны, автомобили и робомобили - отсюда в свое время вышли CD-диски, игровые консоли, изогнутые телевизоры и многое другое, без чего мы не представляем свою жизнь. Посещают выставку более 140 тысяч человек.

В этот раз внимание журналистов USA TODAY привлек стенд стартапа с белорусскими корнями. Компания KINO-MO, правда, теперь уже со штаб-квартирой в Лондоне, - это проект двух выходцев из Бреста Кирилла Чикеюна и Артема Ставенко. Мы все помним их разработку - голографическую проекцию на колесах велосипеда. Технология продолжает совершенствоваться, и вот американцы включили их 3D-голограммы, презентованные на стенде в Вегасе, в топ-10 лучших идей на выставке.

Нас это, впрочем, не удивляет - аналогов этой технологии в мире нет и она запантентована белорусами, но вот в чем вопрос - ни в одном издании стартап не назван белорусским. Остается только сожалеть, что парни обосновались не на Родине и плоды нашего образования пожинают другие страны.