Гость программы - Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич

19 Марта 2017 21:12

Эта неделя была примечательна и рядом кадровых решений. Руководители крупнейших нефтяных компаний, дипломаты, местная вертикаль - но наиболее громким оказалось назначение нового министра труда и социальной защиты. Кресло некоторое время пустовало, и журналисты гадали, кто же будет курировать столь важное направление в стране.

Выбор пал на Ирину Костевич. И ключевых вопросов, конечно, накопилось немало. Повышение уровня доходов, занятость населения, совершенствование системы соцзащиты. Об этом и не только прямо сейчас в нашей студии и поговорим с новым министром (видео).