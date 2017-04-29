29 Апреля 2017 15:08
Госпогранкомитет Беларуси разъяснил правила посещения пограничной полосы без уплаты госпошлины
Госпогранкомитет Беларуси разъяснил, кто из белорусов сможет посещать пограничную полосу без уплаты госпошлины. Перечень определен указом, который накануне подписал Глава государства. Как пояснили в ведомстве, беспрепятственный выезд в пограничную полосу получат жители окрестных деревень, люди, имеющие там недвижимость, родственники, посещающие кладбища, и лица, выполняющие в охраняемой зоне свои служебные обязанности. Уплачивать госпошлину также не нужно будет посетителям разрешенных массовых мероприятий, организованных в погранполосе. Кроме того, срок действия пропуска увеличен с одного года до двух лет. Изменения коснулись и гостей из-за границы.
Иван Сергеев, старший офицер 1-го главного управления Госпогранкомитета Беларуси:
"Государственная пошлина для иностранных граждан составляет 0,4 базовой величины. Кроме того, выезд в пограничную полосу для иностранных граждан, а также для некоторых категорий упрощен. Имеют право на бесплатный выезд в пограничную полосу на получение пропуска иностранные граждане, которые имеют захоронения родственников в пограничной полосе, также граждане иностранные, которые уже получили пропуск в пограничную зону, соответственно, оплатили госпошлину, и иностранные граждане, участвующие в массовых мероприятиях, которые разрешены местными органами власти".
Что же касается процедуры оформления пропуска, то она не изменилась. Чтобы получить право на бесплатное посещение погранполосы, достаточно написать заявление в местный орган погранслужбы и предоставить паспорт. Максимальный срок рассмотрения документов - 5 рабочих дней.