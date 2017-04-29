Госпогранкомитет Беларуси разъяснил правила посещения пограничной полосы без уплаты госпошлины

29 Апреля 2017 15:08

Госпогранкомитет Беларуси разъяснил, кто из белорусов сможет посещать пограничную полосу без уплаты госпошлины. Перечень определен указом, который накануне подписал Глава государства. Как пояснили в ведомстве, беспрепятственный выезд в пограничную полосу получат жители окрестных деревень, люди, имеющие там недвижимость, родственники, посещающие кладбища, и лица, выполняющие в охраняемой зоне свои служебные обязанности. Уплачивать госпошлину также не нужно будет посетителям разрешенных массовых мероприятий, организованных в погранполосе. Кроме того, срок действия пропуска увеличен с одного года до двух лет. Изменения коснулись и гостей из-за границы.

Иван Сергеев, старший офицер 1-го главного управления Госпогранкомитета Беларуси:

"Государственная пошлина для иностранных граждан составляет 0,4 базовой величины. Кроме того, выезд в пограничную полосу для иностранных граждан, а также для некоторых категорий упрощен. Имеют право на бесплатный выезд в пограничную полосу на получение пропуска иностранные граждане, которые имеют захоронения родственников в пограничной полосе, также граждане иностранные, которые уже получили пропуск в пограничную зону, соответственно, оплатили госпошлину, и иностранные граждане, участвующие в массовых мероприятиях, которые разрешены местными органами власти".

Что же касается процедуры оформления пропуска, то она не изменилась. Чтобы получить право на бесплатное посещение погранполосы, достаточно написать заявление в местный орган погранслужбы и предоставить паспорт. Максимальный срок рассмотрения документов - 5 рабочих дней.