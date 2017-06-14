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ГАИ начинает профилактическую акцию "Скорость"
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15 Июня 2017 15:16

ГАИ начинает профилактическую акцию "Скорость"

По причине превышения скорости в Минской области с начала года произошло более 200 аварий. Чтобы предотвратить многочисленные ДТП, Госавтоинспекция сегодня начинает профилактическую акцию "Скорость". Особенно внимательно будут следить за дорожным движением на аварийных участках. В этот период к нарушителям будут применять максимально строгие меры.  

  

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