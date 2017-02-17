Госавтоинспекция продолжает акцию "Пешеход"

20 Февраля 2017 15:17

Под пристальным вниманием аварийные участки дорог и места с массовым скоплением людей. Водителям необходимо быть максимально внимательными и снижать скорость при проезде около пешеходных переходов.

Принимают и дополнительные меры по безопасности дорожного движения. В Октябрьском районе столицы, например, установят около полутора километров ограды вдоль дорог. А новые конструкции пешеходных переходов приподняты над проезжей частью, чтобы пешеходы были более заметными для водителей.

Кроме того, ведутся работы и по модернизации уличного освещения - появятся новые светодиодные фонари.