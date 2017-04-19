Госавтоинспекция и Минское велосипедное товарищество провели совместную акцию в столице

19 Апреля 2017 15:28

Любителей двухколесного транспорта, которые двигались без светоотражающих элементов в темное время суток, специалисты останавливали. Однако вместо штрафов нарушители получали фликеры. Инспекторы напомнили велолюбителям и о правилах движения экотранспорта. Велосипедисты должны ездить по специальной дорожке, при ее отсутствии - по обочине, тротуару или пешеходной зоне.

Такие совместные профилактические акции планируют проводить регулярно.