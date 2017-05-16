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Горячих звонков от граждан ждут представители власти
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16 Мая 2017 15:47

Горячих звонков от граждан ждут представители власти

Решить собственные бытовые проблемы или спорные вопросы по телефону предлагают во время прямых телефонных линий. Пройдут они и в эту субботу, 20 мая, в столице и Минской области.

В столице на связь выйдет председатель Минского городского Совета депутатов Василий Панасюк. Задать свои наболевшие вопросы можно с девяти до двенадцати часов, набрав номер, который сейчас на экране.

В Минском областном исполнительном комитете принимать звонки будет председатель Совета депутатов Иван Липницкий. Обратиться со своими замечаниями и предложениями, а также обсудить темы, которые вас волнуют, можно до полудня. Напомним, задать свои вопросы руководству столицы и центрального региона можно каждую субботу.

  

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