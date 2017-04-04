Общество
4 Апреля 2017 15:23
Горячих звонков от граждан ждут представители власти
Получить совет, решить собственные бытовые проблемы или спорные вопросы по телефону предлагают во время прямых линий. Пройдут они в столице и Минской области в эту субботу, 8 апреля.
В Мингорисполкоме жителей города выслушает первый заместитель мэра Федор Рымашевский. Обратиться со своими замечаниями и предложениями можно с 9 до 12 часов.
В Минском областном исполнительном комитете на связь выйдет заместитель губернатора Олег Плавский. Задать актуальные вопросы и обсудить волнующие темы можно до полуночи. Напомним, обратиться по телефону к руководству столицы и центрального региона с предложениями, вопросами и проблемами можно каждую субботу.
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