Общество
11 Апреля 2017 18:45
Горячих звонков от граждан ждут представители власти
Получить совет, решить собственные бытовые проблемы или спорные вопросы по телефону предлагают во время прямых линий. Пройдут они в столице и Минской области в эту субботу, 15 апреля.
В Мингорисполкоме жителей города выслушает заместитель мэра Андрей Доморацкий. Обратиться со своими замечаниями и предложениями можно с 9-ти до 12-ти часов, набрав номер телефона, который сейчас видите на экране.
В Минском областном исполнительном комитете на связь выйдет председатель Минского областного совета депутатов Иван Липницкий. Задать актуальные вопросы и обсудить волнующие темы можно до полудня. Напомним, обратиться по телефону к руководству столицы и центрального региона можно каждую субботу.
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