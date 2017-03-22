Горячая телефонная линия по трудоустройству заработала в Минске

23 Марта 2017 07:09

Узнать о вакансиях можно по телефону 8 017 369-88-29. А с 27 марта на базе территориальных центров соцобслуживания в каждом районе столицы откроются консультационные пункты. У сотрудников будет список вакансий и организаций, которые ищут сотрудников.