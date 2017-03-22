Общество
23 Марта 2017 07:09
Горячая телефонная линия по трудоустройству заработала в Минске
Узнать о вакансиях можно по телефону 8 017 369-88-29. А с 27 марта на базе территориальных центров соцобслуживания в каждом районе столицы откроются консультационные пункты. У сотрудников будет список вакансий и организаций, которые ищут сотрудников.
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