Горячая пора началась в белорусских здравницах

24 Мая 2017 21:23

СПА-программы, водно-лечебные процедуры и туры выходного дня. На летний период свободных мест почти не осталось. Спрос на здоровый отдых растет среди белорусов - к тому же, санатории Федерации профсоюзов предлагают и выгодные условия. Впрочем, за здоровьем едут к нам и из Германии, Израиля, США и даже Австралии. Одно из любимых мест - Нарочь. Как отдохнуть и душой, и телом, расскажет Татьяна Король.

Сосновый и лес и зеркальная гладь озер. Такие пейзажи, по словам Юлии Лолес, лучшие именно в Беларуси. А любимое место в нашей стране у гостьи из Ирландии - Нарочь, и дело не только в потрясающих видах.

Последний "мирный" фактор говорит сам за себя, особенно на фоне неспокойной обстановки в мире. Кстати, теперь и белорусы вместо заграничных путевок все чаще выбирают отдых на пляжах наших здравниц. Особенно приятен бонус в виде скидки 25%.

И если зарубежные гости чаще едут к нам полюбоваться природой и насладиться релакс-программами, то белорусы покупают путевку с конкретной целью - поправить свое здоровье.

В каждом белорусском санатории готовы предложить более 200 медицинских услуг. У иностранцев сейчас особой популярностью пользуются туры выходного дня и пятидневные.

О таком релаксе нужно позаботиться заранее - например, в санаториях Федерации профсоюзов на лето забронированы практически все места. Отдохнуть со скидкой может вся семья, включая детей.

Всего в Беларуси 13 профсоюзных здравниц предлагают своим гостям санаторно-курортное лечение. И ежегодно около 100 тысяч туристов отдыхают именно здесь. Причем больше половины из них - это белорусы.

Двухместный номер на одного с четырехразовым питанием и процедурами обойдется со скидкой в день в среднем в 33 рубля. Цены ощутимо меньше, чем за любую путевку за границу, но польза от отдыха несравнима. Санаторий - это правильное питание и уход за собой, всего за 14 дней, по словам врачей, в порядок придут не только мысли, но и тело.

Турпоток в санатории от года к году только растет - все больше иностранцев советуют нашу страну знакомым, да и сами белорусы по достоинству оценивают сервис и набор услуг. Отдых с белорусским колоритом, тишиной и спокойствием, сдобренный красотой нашей природы, уже оценили гости из Германии, США и даже Австралии. И к нам - говорят на Нарочи, обязательно возвращаются вновь.