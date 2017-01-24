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Горячая линия Агентства теленовостей. Мы ждем ваших сообщений
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24 Января 2017 21:12

Горячая линия Агентства теленовостей. Мы ждем ваших сообщений

Горячая линия Агентства теленовостей. Мы ждем ваших сообщенийЕсли вы стали очевидцем происшествия или необычного события, звоните на горячую линию Агентства теленовостей. Также вы можете связаться с нами в Интернете по адресу -новости.бел. Ждем ваших фото- или видеосообщений.

  

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