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Горячая линия Агентства теленовостей
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13 Января 2017 21:33

Горячая линия Агентства теленовостей

Если вы стали очевидцем происшествия или необычного события, звоните на горячую линию Агентства теленовостей. Также вы можете связаться с нами в Интернете по адресу - новости точка бел. Ждем ваших фото или видеосообщений.

 

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