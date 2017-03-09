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Горячая линия Агентства теленовостей
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9 Марта 2017 21:25

Горячая линия Агентства теленовостей

Если вам есть чем поделиться и что рассказать, звоните на горячую линию Агентства теленовостей. Обращайтесь по номеру 8017 369-81-00. Также вы можете связаться с нами в Интернете по адресу новости точка бел. Ждем ваших фото или видео.

 

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