Горячая линия Агентства теленовостей

9 Марта 2017 21:25

Если вам есть чем поделиться и что рассказать, звоните на горячую линию Агентства теленовостей. Обращайтесь по номеру 8017 369-81-00. Также вы можете связаться с нами в Интернете по адресу новости точка бел. Ждем ваших фото или видео.