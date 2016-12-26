Общество
26 Декабря 2016 15:17
Городской пассажирский транспорт нового поколения выходит на столичные улицы
Сегодня в Минске прошел тест-драйв электробуса. Инновационная разработка предприятия "Белкоммунмаш" массово выйдет на маршруты весной.
А пока специалисты уточняют технические нюансы и готовят электробусы к городской эксплуатации. Алексей Кондратенко в числе первых оценил возможности транспорта завтрашнего дня.
Инновационные и экологические. Вот такие электробусы уже скоро займут место на дорогах столицы. Кстати, они будут не белые, а ярко желтые. Такой солнечный цвет - выбор самих минчан. Накануне за него отдали голоса в интернет-голосовании.
В новом электробусе сразу привлекает внимание яркий дизайн и просторный салон. Кроме того, кондиционер, информационная система, видеонаблюдение. Плюс подзарядка любого гаджета. Сам же "Витовт" будет "питаться" с помощью специального полупантографа. Это позволяет ему быть более маневренным на улицах города. В том, что именно у такого инновационного транспорта большая перспектива, уверенно руководство Минска и страны.
Меньше шума и больше уюта. Не забыли и о людях с ограниченными возможностями. Для таких пассажиров также продуманы приспособления. Всего же электробус рассчитан на 150 человек. Уже известны и маршруты для инновационных транспортных новичков.
Планы Белкоммунмаша на 2017 - как обеспечить новым транспортом внутренний рынок, так и расширить экспорт. Электробусы заинтересовали не только Москву и Санкт-Петербург, но и столицу Ирана - Тегеран.
На этом столица не останавливается. Сейчас ученые, конструкторы и машиностроители разрабатывают гибридные автобусы – это микс между автобусом и троллейбусом. Его суть как и у электробуса - двигаться экономно и экологически. Правда, уже не на десятки, а сотни километров.
А пока специалисты уточняют технические нюансы и готовят электробусы к городской эксплуатации. Алексей Кондратенко в числе первых оценил возможности транспорта завтрашнего дня.
Инновационные и экологические. Вот такие электробусы уже скоро займут место на дорогах столицы. Кстати, они будут не белые, а ярко желтые. Такой солнечный цвет - выбор самих минчан. Накануне за него отдали голоса в интернет-голосовании.
В новом электробусе сразу привлекает внимание яркий дизайн и просторный салон. Кроме того, кондиционер, информационная система, видеонаблюдение. Плюс подзарядка любого гаджета. Сам же "Витовт" будет "питаться" с помощью специального полупантографа. Это позволяет ему быть более маневренным на улицах города. В том, что именно у такого инновационного транспорта большая перспектива, уверенно руководство Минска и страны.
Меньше шума и больше уюта. Не забыли и о людях с ограниченными возможностями. Для таких пассажиров также продуманы приспособления. Всего же электробус рассчитан на 150 человек. Уже известны и маршруты для инновационных транспортных новичков.
Планы Белкоммунмаша на 2017 - как обеспечить новым транспортом внутренний рынок, так и расширить экспорт. Электробусы заинтересовали не только Москву и Санкт-Петербург, но и столицу Ирана - Тегеран.
На этом столица не останавливается. Сейчас ученые, конструкторы и машиностроители разрабатывают гибридные автобусы – это микс между автобусом и троллейбусом. Его суть как и у электробуса - двигаться экономно и экологически. Правда, уже не на десятки, а сотни километров.
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