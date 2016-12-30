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Города замерли в ожидании 2017
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31 Декабря 2016 21:00

Города замерли в ожидании 2017

Только в Минске  организаторы праздничных гуляний подготовили почти 3 десятка  новогодних площадок. На улицах столицы работает съемочная группа Агентства теленовостей.

На связи со студией -  наш корреспондент Станислав Липский (прямое включение).

Волшебная атмосфера грядущего праздника чувствуется: на улице минус один градус ощущается как минус 5, погода зимняя, я нахожусь возле столичного Дворца спорта, места, где частенько снимаю репортажи, поэтому чувствую себя уверенно,  в том числе и от этого  настроение праздничное!

Безусловно, его дополняет новогодняя иллюминация: проспект Независимости зажегся сотнями  тысяч огоньков, сотни  километров гирлянд украшают столицу, за моей спиной главная площадка грядущих гуляний - она уже принимает гостей. Пока их, конечно, не много, ведь нужно и с угощениями для  праздничного  стола разобраться, прекрасно понимаю хозяек, а вот  с 23:00 здесь людей, уверен, существенно прибавится, ведь музыкальная программа  стартует. Всего же по всей столице подобных мест будет 27 - только во Фрунзенском районе импровизированных сцен оборудовано аж 7. До четырех утра продлится развлекательная программа, 12-минутный салют увидим в час тридцать ночи, однако  уже сейчас вокруг звучат поздравления с наступающим 2017, и что-то мне подсказывает, слышать их я буду еще долго!

До Нового года примерно 174 минуты, перед каждым из нас уже  можно и нужно ставить новые вызовы и цели, а в 2017 обязательно их достичь, разумеется, будет непросто, но я вас попрошу: что бы вокруг нb происходило, будьте позитивным, улыбайтесь чаще, помогайте друг другу, это моя просьба и пожелание. Ведь  именно мы своим настроением прежде нашу страну, а потом и мир делаем ярче и добрее. Елена, новогоднюю эстафету вновь передаю Вам, с наступающим, увидимся в 2017!

 

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