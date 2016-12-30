Города замерли в ожидании 2017

31 Декабря 2016 21:00

Только в Минске организаторы праздничных гуляний подготовили почти 3 десятка новогодних площадок. На улицах столицы работает съемочная группа Агентства теленовостей.

На связи со студией - наш корреспондент Станислав Липский (прямое включение).

Волшебная атмосфера грядущего праздника чувствуется: на улице минус один градус ощущается как минус 5, погода зимняя, я нахожусь возле столичного Дворца спорта, места, где частенько снимаю репортажи, поэтому чувствую себя уверенно, в том числе и от этого настроение праздничное!

Безусловно, его дополняет новогодняя иллюминация: проспект Независимости зажегся сотнями тысяч огоньков, сотни километров гирлянд украшают столицу, за моей спиной главная площадка грядущих гуляний - она уже принимает гостей. Пока их, конечно, не много, ведь нужно и с угощениями для праздничного стола разобраться, прекрасно понимаю хозяек, а вот с 23:00 здесь людей, уверен, существенно прибавится, ведь музыкальная программа стартует. Всего же по всей столице подобных мест будет 27 - только во Фрунзенском районе импровизированных сцен оборудовано аж 7. До четырех утра продлится развлекательная программа, 12-минутный салют увидим в час тридцать ночи, однако уже сейчас вокруг звучат поздравления с наступающим 2017, и что-то мне подсказывает, слышать их я буду еще долго!

До Нового года примерно 174 минуты, перед каждым из нас уже можно и нужно ставить новые вызовы и цели, а в 2017 обязательно их достичь, разумеется, будет непросто, но я вас попрошу: что бы вокруг нb происходило, будьте позитивным, улыбайтесь чаще, помогайте друг другу, это моя просьба и пожелание. Ведь именно мы своим настроением прежде нашу страну, а потом и мир делаем ярче и добрее. Елена, новогоднюю эстафету вновь передаю Вам, с наступающим, увидимся в 2017!