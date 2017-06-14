Город деревянных скульптур строят для Клецка двенадцать мастеров

14 Июня 2017 15:29

Трехмерные композиции из тополя и дуба скульпторы посвятили белорусскому фольклору: от колоритных персонажей народных сказок до абстрактных символических сюжетов. Великаны из природного материала будут готовы буквально через день, а пока под звуки пил коллеги превращают гигантские полена в авторские шедевры. В формате пленэра народные умельцы из столицы, Минской и Гомельской областей встречаются 16-й раз. Ежегодно в разных городах центрального региона. Как мастера передают "Солнечную теплоту дерева"? За творческим процессом следила Александра Драгун.

Аисты вьют гнездо, цветут васильки, и спелые зерновые колосятся на бревне тополя. Летние пейзажи белорусского края поместил на трехметровом полене Иван Василевич. Работа его рук уже 40 лет привлекает внимание людей. У авторских скульптур с душевными сюжетами рождаются городские легенды.





Трехмерные композиции скульпторы из столицы, Минской и Гомельской областей посвятили белорусскому фольклору. От персонажей народных сказок до абстрактных символических сюжетов. Образы на природном полотне выпиливают не в привычных мастерских - в Клецке на свежем воздухе среди своих же коллег.





Для монументального творчества неслучайно выбрали две породы - тополь и дуб. Они наиболее устойчивы к разному характеру погоды. Кстати, это не свежеспиленные куски деревьев - их заранее заготавливали и просушивали.





Шестнадцатый раз минский областной конкурс собирает скульпторов, которые передают солнечную теплоту в дереве. В этом году 12 народных умельцев и новый город на карте пленэра - Клецк. Деревянная коллекция не поместится под крышей музея, поэтому займет свое место под открытым небом.





12 деревянных скульптур - подарок Клецку к 890-й годовщине. Кстати, день города здесь отметят 2 июля. Для великанов из природного материала уже определили место - трехметровые композиции украсят набережную городского озера. Колоритных персонажей, сказочных героев и мифических существ установят у скамеек, беседок, малых архитектурных форм, согласно с художественным замыслом авторов.

Работать мастера будут буквально день. Аккурат в пятницу подведут итоги пленэра. Пока у скульптур есть только название, но со временем у деревянных горожан появится не одна таинственная история и легенда.