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Горные лыжи, сноуборд и тюбинг-трассы
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3 Января 2017 18:47

Горные лыжи, сноуборд и тюбинг-трассы

Зимний спортивный сезон в этом году предлагает различные виды  развлечений  как для детей, так и для взрослых. Горнолыжные центры для любителей активного отдыха подготовили особый  формат катаний - ночной. Спуски со склонов до полуночи  в этом году  станут еще и тематическими.  А на трассе для экстремалов будут проводить мастер-классы и спортивные шоу.

 

 

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