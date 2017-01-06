Горные лыжи, сноуборд и тюбинг-трассы

3 Января 2017 18:47

Зимний спортивный сезон в этом году предлагает различные виды развлечений как для детей, так и для взрослых. Горнолыжные центры для любителей активного отдыха подготовили особый формат катаний - ночной. Спуски со склонов до полуночи в этом году станут еще и тематическими. А на трассе для экстремалов будут проводить мастер-классы и спортивные шоу.