16 Марта 2017 09:09

Громко и с размахом. Гомельские байкеры провели генеральную репетицию открытия мотосезона. Сделали это креативно: вместо большого парада по городу совершили большой заезд на станцию технического обслуживания. Теперь техосмотр в преддверии мотосезона – не только совместная акция байкеров и Госавтоинспекции, но и железное правило.

Почему - узнавала Ольга Холодович. Такой эффектной колонной гомельские байкеры заезжают на диагностическую станцию. И подчеркивают: зрелищность – это, конечно, в их традициях, но безопасность прежде всего. Техосмотр в преддверии сезона – обязательное условие для членов любого мотоклуба.

Внешний вид, работа фар и поворотников, тормозной путь - железного коня проверяют более чем по 40 параметрам.

Всего 15-20 минут, и владелец байка получает официальное подтверждение: мотоцикл безопасен и без проблем может ездить по дорогам региона. Соблюдая правила дорожного движения.

Личным примером в целях профилактики. Прохождение техосмотра – совместная акция Гомельской ГАИ и байкеров. В регионе – почти 70 000 единиц мототехники. В прошлом году по вине мотоциклистов, а также водителей мопедов и скутеров произошло более 30 ДТП, семь человек погибли. Поэтому в данном случае Госавтоинспекция предпочитает работать на предупреждение.

Уже с начала года в стране произошло несколько аварий с участием мотоциклов. Так, в Пружанах байкер-бесправник сбил девушку на пешеходном переходе. Ее в тяжелом состоянии доставили в больницу, сам водитель скончался на месте происшествия. Еще один молодой человек в Брестском районе ехал без шлема и не справился с управлением. А в Дзержинском районе два мотоцикла не поделили участок дороги. Оба водителя госпитализированы.