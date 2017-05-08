Годовщину Великой Победы ярко отмечают во всех уголках Беларуси

9 Мая 2017 11:08

В Витебске по традиции главные торжества проходят на площади Победы. У Вечного огня почетный караул. По главной улице торжественным маршем прошли военные расчеты, возглавляли колонну ветераны. Наш корреспондент Ольга Масловская сейчас находится в центре праздничного города (прямое включение).

Доброе утро, Полина. С Днем Победы! В Витебске сегодня очень торжественно. И несмотря на то что праздничные мероприятия начались в 9 утра, на площади Победы многолюдно.

По главной улице города торжественным маршем прошли подразделения Витебского гарнизона. Колонну возглавили ветераны. Они ехали в открытых автомобилях. И на протяжении всего пути победителей встречали аплодисментами и цветами.

Память о тех, кто навсегда остался на той войне, почтили минутой молчания. К этому моменту митинг закончился, но люди не расходятся. В городе работают концертные площадки, выступают духовые оркестры.

Программа праздника очень широкая. Вечером всех жителей города приглашают снова собраться на площади Победы, чтобы вместе спеть военные песни. Слова известных произведений будут выведены на больших светодиодных экранах.