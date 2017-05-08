Годовщину Великой Победы масштабно отпразднуют во всех уголках Беларуси

9 Мая 2017 09:18

В Бресте основные мероприятия начнутся с праздничного шествия к легендарной цитадели. Военнослужащие Брестского гарнизона, ветераны, молодежь, трудовые коллективы пройдут до площади церемониалов и возложат цветы к Вечному огню.

На площади Победы в Витебске память погибших героев почтут у монумента воинам-освободителям, партизанам и подпольщикам. Торжественным маршем пройдут войска Витебского гарнизона. Для гостей и жителей города подготовлена выставка обмундирования и униформы солдат и офицеров Красной армии, выступят духовые оркестры.

Центральным местом торжественных событий в Гродно станет мемориальный комплекс "Курган Славы". Здесь пройдет парад войск Западного оперативного командования. На Советской площади творческие коллективы представят праздничные концертные программы.

В Могилеве 9 мая начнется маршем воинских частей, шествием-парадом ветеранов. И возложением цветов к Вечному огню на площади Славы. В Печерском лесопарке состоится театрализованная программа "Солдатская поляна".

Годовщину Великой Победы в Гомеле отметят шествием по центральной улице города. Ветераны, общественные организации, коллективы предприятий и молодежь возложат цветы к братской могиле советских воинов и подпольщиков. На берегу реки Сож развернется вальсовая площадка, запланированы исторические реконструкции, фотозоны, выставки и флешмобы. Кульминацией праздника во всей стране станет яркий зрелищный салют.