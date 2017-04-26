Годовщину трагедии на ЧАЭС в Могилеве отметили митингом-реквиемом

26 Апреля 2017 15:04

Годовщину трагедии отметили сегодня и в Могилеве митингом-реквиемом у памятника жертвам самой масштабной техногенной катастрофы XX века. По официальным данным, почти треть территории Могилевской области в результате аварии на ЧАЭС оказалась загрязненной радионуклидами. В числе пострадавших и сегодня остаются, в частности, Славгородский, Краснопольский, Костюковичский – в общей сложности 14 районов. Минутой молчания участники митинга почтили тех, кто первым в составе Вооруженных Сил, МЧС, милиции, врачей выступил ликвидатором последствий аварии.

Согласно госпрограмме по поддержке районов, пострадавших от аварии на ЧАЭС, только в этом году на их возрождение будет направлено свыше 22 миллионов рублей. Они будут вложены в сферы здравоохранения, благоустройство, строительство жилья и создание новых производств.