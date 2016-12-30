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Год Петуха: несите благо людям
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29 Декабря 2016 17:15

Год Петуха: несите благо людям

По словам астрологов, Петух - это будильник. Он поет на рассвете, это символ  активной жизненной позиции, различных начинаний. Надо не упустить время и заявить о себе, пробудиться к знанию и нести благо людям.  Важно, чтобы человек не отделял себя от других: чужая боль - это и твоя боль, чужая радость - это твоя радость. Главное слово года -  информация.

Более подробно о том, чего ждать в год Петуха, о других астрологических темах читайте и смотрите в материалах онлайн-конференции.

Чего ждать от года Петуха? Прислушиваетесь ли Вы к гороскопам? Голосуйте в "ВКонтакте".

 

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