Год Петуха: несите благо людям

29 Декабря 2016 17:15

По словам астрологов, Петух - это будильник. Он поет на рассвете, это символ активной жизненной позиции, различных начинаний. Надо не упустить время и заявить о себе, пробудиться к знанию и нести благо людям. Важно, чтобы человек не отделял себя от других: чужая боль - это и твоя боль, чужая радость - это твоя радость. Главное слово года - информация.

Более подробно о том, чего ждать в год Петуха, о других астрологических темах читайте и смотрите в материалах онлайн-конференции.

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