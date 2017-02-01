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Год науки в Минской области начался с конкурса научных биолого-экологических работ
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1 Февраля 2017 15:22

Год науки в Минской области начался с конкурса научных биолого-экологических работ

Тридцать учеников из всего региона представили свои проекты об экологии растений, биоиндикации, ресурсосбережении, водных экосистемах и экспериментах в ботанике. Самые перспективные были определены - и сейчас их авторы готовятся к республиканскому этапу. Надежда Сербиненко - о разработках с приставкой био- и эко-.
Сначала она придумала, как переработать упаковку тетрапак, потом озеленяла жодинские крыши, а сейчас сделала целебный эликсир из золотарника. Десятиклассница Александра Коховец - автор сразу нескольких успешных экологических проектов. Растение, всем знакомое по ярко-желтым соцветиям, за быстрое распространение причислили к так называемым инвазивным. Но Александра доказала: золотарник - сокровищница полезных веществ.
Еще один способ использования инвазива - топливный брикет. Спрессованный золотарник горит не хуже дров. Как лекарство - растение распространено только в народной медицине.
Всего в областном этапе конкурса биолого-экологических работ приняли участие 30 школьников. Картошку, которая может отправиться на Марс, представил Червеньский район.
Оказывается, все картофельные клубни делятся на левые и правые. И именно правые приносят больший урожай. Это доказал Игорь Харитонович и его эксперимент на трех сотнях картофелин.
Картофельный проект впечатлил и международное жюри на космической олимпиаде в российском Королеве. Серебряная медаль подтверждает: в правых клубнях белорусского картофеля есть все шансы отправиться вместе с космонавтами на Марс!
Четырнадцать лучших эколого-биологических исследований учеников будут представлять центральный регион на заключительном - республиканском этапе. Лучший проект Беларуси определят в конце февраля.


 

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