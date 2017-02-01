Общество
1 Февраля 2017 15:22
Год науки в Минской области начался с конкурса научных биолого-экологических работ
Тридцать учеников из всего региона представили свои проекты об экологии растений, биоиндикации, ресурсосбережении, водных экосистемах и экспериментах в ботанике. Самые перспективные были определены - и сейчас их авторы готовятся к республиканскому этапу. Надежда Сербиненко - о разработках с приставкой био- и эко-.
Сначала она придумала, как переработать упаковку тетрапак, потом озеленяла жодинские крыши, а сейчас сделала целебный эликсир из золотарника. Десятиклассница Александра Коховец - автор сразу нескольких успешных экологических проектов. Растение, всем знакомое по ярко-желтым соцветиям, за быстрое распространение причислили к так называемым инвазивным. Но Александра доказала: золотарник - сокровищница полезных веществ.
Еще один способ использования инвазива - топливный брикет. Спрессованный золотарник горит не хуже дров. Как лекарство - растение распространено только в народной медицине.
Всего в областном этапе конкурса биолого-экологических работ приняли участие 30 школьников. Картошку, которая может отправиться на Марс, представил Червеньский район.
Оказывается, все картофельные клубни делятся на левые и правые. И именно правые приносят больший урожай. Это доказал Игорь Харитонович и его эксперимент на трех сотнях картофелин.
Картофельный проект впечатлил и международное жюри на космической олимпиаде в российском Королеве. Серебряная медаль подтверждает: в правых клубнях белорусского картофеля есть все шансы отправиться вместе с космонавтами на Марс!
Четырнадцать лучших эколого-биологических исследований учеников будут представлять центральный регион на заключительном - республиканском этапе. Лучший проект Беларуси определят в конце февраля.
Другие новости
01.02.2017 18:45 / Общество Вместо антибиотиков - сбалансированное питание, личная гигиена и физические нагрузки
01.02.2017 18:42 / Общество В Минске приступили к сносу здания второй городской клинической больницы
01.02.2017 15:17 / Общество Правила дорожного движения - через интерактивные игры
01.02.2017 15:07 / Общество Беларусь обеспечена запасами нефти на 35 лет
01.02.2017 15:01 / Общество Проект Кодекса об образовании вынеcен на общественное обсуждение
01.02.2017 13:35 / Общество ЭКО-номер или номер в замке. Сделать выбор поможет ПРОФТУР-2017
01.02.2017 12:51 / Общество Снос минской городской больницы №2 начался
01.02.2017 11:50 / Общество Cамки зубра отправятся в смоленские леса
01.02.2017 07:24 / Общество Эпидемиологическая ситуация в Беларуси спокойная
01.02.2017 07:19 / Общество В Вооруженных Силах Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности
01.02.2017 07:17 / Общество "Актуальное интервью" с главным экономистом ЕБРР Сергеем Гуриевым
01.02.2017 07:08 / Общество Сегодня вырос и минимальный потребительский бюджет почти на 2%
01.02.2017 07:05 / Общество С февраля выросли и размеры пособий для женщин в декрете
01.02.2017 07:03 / Общество Сегодня в Беларуси начнет действовать новый бюджет прожиточного минимума
31.01.2017 19:08 / Общество Пожилая женщина взобралась на башенный кран и угрожала спрыгнуть
31.01.2017 18:56 / Общество Ремесло, вдохновленное природой
31.01.2017 18:52 / Общество В столице набирают популярность курсы современного визуального искусства
31.01.2017 18:44 / Общество "100 вещей, которые нужно сделать в Беларуси"