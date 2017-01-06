Год науки. 1200 проектов за 365 дней

8 Января 2017 21:15

От эффективной работы этих людей зависят не только спортивные достижения. Речь про ученых. Технологии и инновации на современном рынке - одно из основных конкурентных преимуществ. Внедрение передовых разработок позволяет предприятиям, а значит и экономике в целом, двигаться вперед и открывать новые производства. Иначе в наше быстротечное время можно просто безнадежно отстать.

Год науки в нашей стране начался всего неделю назад, но несмотря на это, у сотрудников Белорусской академии уже расписан план в 1200 проектов, на повестке дня - создание нового спутника, сорока новых уникальных лекарств, десятки международных выставок и даже реформа общей рабочей системы. Этот год должен стать буквально прорывным. В Академии наук ежегодно презентуют от трех до пяти разработок мирового значения.

В прошлом году наши химики начали работать с чистым человеческим белком - лактоферрином. Его получили из молока трансгенных коз. Ранее это уже пытались сделать в Америке и Китае, но безуспешно. Разработка позволит регулировать рост клеток костной ткани и кишечника, а кроме того приостановить развитие рака.

Другой амбициозный проект, который нашим ученым однозначно поддался, - синтез уникального вещества дейтерия. Это работа над человеческим организмом на клеточном уровне. Он сможет замедлить процесс старения.

Еще один проект 2016-го, который теперь заинтересует специалистов из десятка стран, - уникальный материал, с помощью которого астрономические зеркала станут сверхлегкими, это позволит доставлять их на любую высоту. Совсем скоро они станут частью космических телескопов.

В институте физики в 2016-м тоже презентовали несколько проектов, которые по итогам года вошли в топ 10. В первую очередь это работа с лазерами и со светом. Один из проектов - метод, который позволяет осуществлять квантовую томографию света, опубликован в самом престижном мировом научном издании Nature.

Оптикой занимались и в институте проблем информатики. Только здесь - в медицинских целях. Разработан уникальный метод анализа изображений, который позволит определять рак груди на самых ранних стадиях болезни. С этим проектом мы опередили США, Германию и Великобританию на двух международных научных соревнованиях.

Очень важный результат представили и в научном центре по земледелию. Теперь сроки получения некоторых форм ржи можно будет сократить в 2 раза и ускорить селекцию.

В топ 10 достижений ученых 2016-го вклад внесли и белорусские историки. Им удалось изучить и открыть уникальный для Восточной Европы памятник эпохи викингов. Археологический комплекс находится на витебском Подвинье. К слову, уже в этом году они планируют выпустить самый точный многотомный атлас нашей страны, где появится информация, о которой знали до сих пор лишь некоторые сотрудники исторического института.