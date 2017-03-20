"Главный эфир" в студии виртуальной реальности

19 Марта 2017 21:01

Оказывается, в Минске есть и такие. А ведь для многих эта самая виртуальная реальность уже не игрушка, а инструмент для творчества и даже больше. Дизайнер теперь может залезть буквально внутрь картины и заниматься, допустим, оформлением комнаты в формате 3Д. Да что там оформление - на принтере печатают уже сердце, в том числе и это мы покажем сегодня.

А еще это хорошая альтернатива для музыкантов, у которых пока нет большого количества профессионального оборудования. Можно играть на всем что угодно в виртуальном мире. Таким же образом инженеры в крупных корпорациях изучают и совершенствуют начинку автомобилей, не снимая вот таких шлемов. Да, сейчас запросто можно побывать и на Марсе или в музее мадам Тюссо, не выходя из дома.

Т.е. потенциал этой технологии, по сути, безграничен, как впрочем и возможности наших программистов. На этой неделе Беларусь открыла новую страницу в сфере высоких технологий. Глава государства посетил одни из самых успешных компаний в этом секторе, подчеркнув, что необходим новый этап в развитии IT-сферы - создание собственных высокотехнологичных продуктов. Т.е. не хуже этих (речь про шлемы).

По сути, государство включает зеленый свет всем IT-специалистам и готово поощрять самые смелые решения. Как говорится, работайте, было бы желание.

О смелых решениях не только в этой сфере мы поговорим сегодня. Это "Главный эфир". Самые актуальные темы недели смотрите в программе.