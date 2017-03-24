"Главный эфир" - в это воскресенье в 21:00

25 Марта 2017 09:05

Рабочая поездка в Гродненскую область станет одной из тем “Главного эфира”. А также диалог Минска и Европы - эксклюзивное интервью с Андреа Ригони, и еще одно новое слово нашей медицины. Завтра в 21:00 в "Главном эфире".

Здоровый интерес к теме здоровья. Нам есть что показать. А также телевизит главврача на дом - министр здравоохранения с консилиумом в студии "Главного эфира".

Послушать Совет Европы из Страсбурга - услышать позицию Минска. Эксклюзив программы: спецдокладчик ПАСЕ - о молодых демократиях и пенсионном возрасте Евросоюза.

Все Хатыни земли белорусской. И три четверти века спустя узнаем об еще одной. Где шумела жизнь - весной зашепчут травы. Услышать голоса сквозь время. Главное - не забыть.

"Главный эфир" - в это воскресенье.