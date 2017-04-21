Общество
23 Апреля 2017 15:20
"Главный эфир" в 21:00 на "Беларусь 1"Генеральная уборка в Беларуси, а также главные темы Послания Президента народу и парламенту уже сегодня в 9 вечера в "Главном эфире". Не пропустите!
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События
21.04.2017 Послание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко белорусскому народу и национальному собранию Республики Беларусь (телеверсия)