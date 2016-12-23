"Главный эфир" узнал отношение минчан к дрифту на площади Победы

25 Декабря 2016 21:40

Безопасность государства - в том числе и задача каждого из нас. Если вдуматься, любые попытки дестабилизировать ситуацию в любой практически стране начинались и сопровождались пренебрежением к истории, разрушением памятников и памяти!

Мы, конечно, не пытаемся провести параллели. Но сегодня, когда падают памятники советских времен в соседних государствах, рушатся храмы в Пальмире, да целые города в Сирии, говорят, это война против истории. Сегодня мы, белорусы, просим лишь одного - уважения к нашей памяти. К нашим дедам.

Дрифт на площади Победы - очень странный поступок, тем более для белоруса, минчанина, взрослого, сознательного мужчины, который хоть немного знает историю, историю Великой Отечественной войны и явно понимает смысл, который несет мемориал "Памятник воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в центре Минска. Но, несмотря на это, мужчина за рулем своего автомобиля заехал на площадку у Вечного огня. Машина под его управлением ушла в занос. Три круга вокруг оси, прямо возле Вечного огня.

Этот дрифт на видео снимал приятель автомобилиста. Произошло это ночью. Естественно, происходящее заметили милиционеры. Водитель попытался скрыться - безуспешно. Ответить придется по полной программе за хулиганство, потом осквернение памяти. И это, не считая набора нарушений по линии ГАИ. Его уже лишили прав на полтора года, оштрафовали на 630 рублей. Наказан и приятель (тот, что снимал на видео). И хотя правоохранители считают, что он соучастник и поступок был тщательно спланирован, он оплатит лишь штраф за нарушение ПДД (переход дороги в неположенном месте, дважды). Прошло время, человек подумал, может, осознал, что сделал. Даже извинился перед белорусами и главное - ветеранами. Сейчас ему стыдно, но это сейчас.

"Главный эфир" спросил у белорусов, минчан, что для них значит это место - Площадь Победы. И почему следы от протектора шин у обелиска, у четырех венков - символов четырех фронтов - отпечатались у многих в душе. Как катком проехался...