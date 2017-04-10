"Главный эфир" у храма вместе с верующими

9 Апреля 2017 21:00

Сегодня Вербное воскресенье. День особенный вдвойне. Ведь это редкий случай, когда католический, православный и протестантский календари совпали. Вербное воскресенье и Пасха - отмечаем в этом году все вместе.

А это значит для более 8-ми миллионов белорусов (примерно 90 процентов христиан в нашей стране) сегодня большой и светлый праздник!

К слову, место мы сегодня тоже выбрали особенное - храм-памятник в честь Всех Святых. Вот-вот здесь завершатся работы по оформлению главного храмового пространства. Долгожданный, белоснежный, не имеющий архитектурных аналогов в мире собор распахнет свои двери для всех верующих. Озвучили эту новость как раз к праздникам.

Как хотелось бы, чтобы духовности в наших буднях было больше. В этом смысле Вербное воскресенье (одно на всех) - хороший символ. Вообще, тема единства на этой недели проходила красной нитью. Причем, местами не как пример, а как упрек... Да-да, упрек, что порой мы выбираем то, что нас разделяет.

Итак, страна и мир в картине очередных семи дней. Смотрите выпуск нашей программы.