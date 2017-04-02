"Главный эфир" сегодня в 21:00

2 Апреля 2017 09:05

Сначала выход из ЕС и только потом разговоры о новых торговых соглашениях. Брюссель наносит ответный удар. Глава Евросовета Дональд Туск озвучил позицию ЕС по переговорам о Брексите. Об этом расскажут наши корреспонденты в программе "Главный эфир" сегодня в 9 вечера.