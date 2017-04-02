Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>"Главный эфир" сегодня в 21:00
Общество
RSS
"Главный эфир" сегодня в 21:00
Скачать Поделиться

2 Апреля 2017 09:05

"Главный эфир" сегодня в 21:00

Сначала выход из ЕС и только потом разговоры о новых торговых соглашениях. Брюссель наносит ответный удар. Глава Евросовета Дональд Туск озвучил позицию ЕС по переговорам о Брексите. Об этом расскажут наши корреспонденты в программе "Главный эфир" сегодня в 9 вечера.

  

Другие новости

Комета рядом с Землей Камета побач з Зямлёй 01.04.2017 15:07 / Общество Комета рядом с Землей

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =