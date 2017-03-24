"Главный эфир" в воскресенье в 21:00

26 Марта 2017 09:00

Диалог Минска и Европы - эксклюзивное интервью с Андреа Ригони, а также рабочая поездка Президента Беларуси в Гродненскую область и новое слово нашей медицины. Смотрите сегодня в 9 вечера в "Главном эфире".