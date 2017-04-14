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"Главный эфир" сегодня в 21.00
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16 Апреля 2017 09:03

"Главный эфир" сегодня в 21.00

Христианский мир отмечает главное торжество - Пасху. Праздничные богослужения, крашенки и куличи. Смотрите сегодня в "Главном эфире" в 9 вечера.

  

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