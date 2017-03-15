Главный документ гражданской зрелости - в День Конституции

15 Марта 2017 18:45

По традиции, именно сегодня молодые люди получили свои первые паспорта. Тридцати пяти юношам и девушкам, которые принимают активное участие в жизни столицы, документ вручил лично мэр Минска Андрей Шорец. Среди тех, кто получил паспорт, - победители международных спортивных, музыкальных, научных и творческих соревнований.

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:

"Конечно, это должно стимулировать, и сегодня мы лучшим вручаем паспорт гражданина, что, в том числе, и накладывает некоторые обязательства. Каждый индивидуален, но, я думаю, что определенный вывод для себя сделают и поймут, что для того, чтобы чего-то добиться в жизни, нужно работать, учиться, заниматься спортом и вырастать достойным гражданином своей страны".

В ратуше развернулась и выставка юных изобретателей, где мэр столицы оценил разработки столичных школьников. Среди проектов - самодельные 3D-принтер и детские развивающие тренажеры.