Главные медийные темы недели - глазами известных журналистов

28 Апреля 2017 21:10

За что писатель Веллер облил водой ведущую "Эха Москвы", и почему в негосударственной прессе стоит плач Ярославны по бюджету USAID? А также кризис жанра "Чернобыльского шляха" и новое толкование Первомая. Смотрите "Клуб редакторов" в субботу после "Панорамы".