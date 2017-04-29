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Главные медийные темы недели - глазами известных журналистов
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28 Апреля 2017 21:10

Главные медийные темы недели - глазами известных журналистов

За что писатель Веллер облил водой ведущую "Эха Москвы", и почему в негосударственной прессе стоит плач Ярославны по бюджету USAID? А также кризис жанра "Чернобыльского шляха" и новое толкование Первомая. Смотрите "Клуб редакторов" в субботу после "Панорамы".

 

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