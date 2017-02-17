Главная идея Декрета № 3 - стимулировать людей уплачивать налоги

17 Февраля 2017 15:00

Главная идея Декрета № 3 "О предупреждении социального иждивенчества" - стимулировать людей уплачивать налоги.

Об этом заявил первый замглавы Администрации Президента во время выездного приема граждан в Рогачеве. Максим Рыженков отметил, многие вопросы, с которыми сегодня пришли люди, могли быть решены местными властями.

Максим Рыженков, первый заместитель Главы Администрации Президента Беларуси: "Многие приходят, у них спрашиваешь, а ты обращался куда-то, нет, не обращался, а ты хочешь сразу, чтобы человек из Минска приехал, все вопросы порешал. Начинаем разбираться по каждому вопросу и оказывается, что этот вопрос и этот вопрос с ходу могут быть решены райисполкомом".

Сегодня в Бобруйском горисполкоме прием провел Николай Снопков. В Молодечно ведет Анатолий Исаченко. В Гродненской области граждан выслушивают сразу в 3 райисполкомах. На разговор к главному инспектору региона пришли более 20 человек. С Сергеем Ровнейко они общались около 3 часов. Большая часть вопросов касалась реализации декрета № 3.

Сергей Ровнейко, помощник Президента Беларуси - главный инспектор по Гродненской области: "Тематические приемы по действию декрета № 3 - они направлены в том числе на сбор массива информации о том, где есть определенные недоработки, и, конечно же, в обязательном порядке будет все обобщено, проанализировано и внесены соответствующие дополнения".

Сегодня в Могилеве прямую телефонную линию провел Геннадий Лавренков. Затем состоялся и личный прием граждан. Как отметил главный инспектор по Могилевской области, основное - индивидуальный подход к каждому человеку.

23 февраля в Гомельском облисполкоме с 14.00 до 17.00 и 24 февраля в Буда-Кошелевском райисполкоме с 11.00 до 13.00 проведет встречу начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Григорий Шлык.