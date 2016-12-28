Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Главная елка в Могилеве собрала лучших школьников, лицеистов и кадетов
Общество
RSS
Главная елка в Могилеве собрала лучших школьников, лицеистов и кадетов
Скачать Поделиться

28 Декабря 2016 19:14

Главная елка в Могилеве собрала лучших школьников, лицеистов и кадетов

В сказочный мир сегодня попали и лучшие могилевские школьники - отличники учебы, лицеисты, кадеты, победители олимпиад и юные спортсмены. Детей  со всего региона (а их было около полутысячи) пригласили на главную елку области. Ребята стали не только зрителями, но и участниками мюзикла "Щелкунчик",  исполнив   наравне со взрослыми  главные роли. Праздничный вечер завершился вручением подарков, среди них  и елка из полусотни тортов.

Благотворительный новогодний утренник прошел сегодня и в могилевском детском социальном приюте. Поздравить ребят приехали представители городской администрации и шефские организации.

 

Другие новости

Встречаем Новый год вместе! Сустракаем Новы год разам! 28.12.2016 19:40 / Общество Встречаем Новый год вместе!
Встречаем Новый год вместе! Сустракаем Новы год разам! 28.12.2016 14:00 / Общество Встречаем Новый год вместе!

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =