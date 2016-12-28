Главная елка в Могилеве собрала лучших школьников, лицеистов и кадетов

28 Декабря 2016 19:14

В сказочный мир сегодня попали и лучшие могилевские школьники - отличники учебы, лицеисты, кадеты, победители олимпиад и юные спортсмены. Детей со всего региона (а их было около полутысячи) пригласили на главную елку области. Ребята стали не только зрителями, но и участниками мюзикла "Щелкунчик", исполнив наравне со взрослыми главные роли. Праздничный вечер завершился вручением подарков, среди них и елка из полусотни тортов.

Благотворительный новогодний утренник прошел сегодня и в могилевском детском социальном приюте. Поздравить ребят приехали представители городской администрации и шефские организации.