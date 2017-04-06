Глава столичной милиции Александр Барсуков прокомментировал инцидент с Вячеславом Косинеровым

6 Апреля 2017 21:32

Этот молодой человек причисляет себя в анархистской группе "Черная роза". Напомним, он был задержан в марте после того, как накинул петлю на памятник столичному городовому, установленный возле здания МВД в Минске. Акция была снята на видео и выложена в соцсеть. СК возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство". Максимальное наказание, которое она предусматривает, - три года лишения свободы. Тем временем эту циничную выходку многие оценивают как оскорбление чести и достоинства, которое олицетворяет скульптура городового. Другие же спешат найти в задержании Косинерова политический подтекст. Напомним, ранее анархист уже был фигурантом другого уголовного дела.

В некоторых источниках выходку Косинерова называют перфомансом или шуткой - якобы таким высокохудожественным способом он выразил свое мнение по отношению к действиям белорусской милиции. Веселого, конечно, в этом поступке мало, да и самому автору сейчас явно не до смеха, раз уж следователи в этом поступке усмотрели повод для возбуждения уголовного дела. Оценку художественной ценности такого перфоманса даст уже суд.