Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Глава Комитета госконтроля Беларуси с рабочим визитом в Березе
Общество
RSS

28 Февраля 2017 14:00

Глава Комитета госконтроля Беларуси с рабочим визитом в Березе

Леонид Анфимов посетил одно из ведущих предприятий района по изготовлению керамической плитки. Встретился с коллективом. Глава ведомства пояснил, почему проверки не должны препятствовать комфортным условиям для бизнеса.

Подробнее в новостях.

  

Другие новости

Прилетайте в Беларусь Прылятайце ў Беларусь Fly to Belarus 28.02.2017 18:45 / Общество Прилетайте в Беларусь
Молодежь за открытые границы 28.02.2017 17:20 / Общество Молодежь за открытые границы
Игре "Удача в придачу" - год 27.02.2017 21:14 / Общество Игре "Удача в придачу" - год

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =